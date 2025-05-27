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وزير العمل يعتمد صرف مليون و640 ألف جنيه رعاية اجتماعية وتعويضات لعمالة غير منتظمة

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وزير العمل يعتمد صرف مليون و640 ألف جنيه رعاية اجتماعية وتعويضات لعمالة غير منتظمة

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء ،مبلغ مليون و640 ألف جنيه ،رعاية إجتماعية وصحية وتعويضات من "بند الحوادث" يستفيد منه 282 عاملًا غير منتظم ،من 8 محافظات هي "بني سويف، والبحيرة ، والقليوبية ، وأسيوط ،وأسوان، وقنا ،والوادي الجديد ،ودمياط" .


وأكد أن الوزير أن المبلغ المنصرف من الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة ، عبارة عن مليون و400 ألف جنيه تعويضات حوادث لعدد 7 عمال متوفين بحوادث متفرقة، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل عامل ، و140 ألف جنيه لعدد 7 مُصابين في حوادث، بواقع 20 ألف جنيه لكل مصاب ، و100 ألف جنيه ، عبارة عن علاج وكشف وتحاليل وأشعة لعدد 268 عاملا.

وأكد وزير العمل على أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة مستمر بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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