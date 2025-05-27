شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول تعاون بين قوات الدفاع الشعبي ووزارة الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالنشء والشباب وتعزيز روح الولاء والانتماء لدى الأجيال المتعاقبة من أبناء الوطن، واستمراراً لدور القوات المسلحة فى تأهيل الشباب المصرى وتوعيتهم بالتحديات المحيطة وانعكاساتها على الأمن القومى المصرى، وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

يهدف البروتوكول إعداد خطة عمل مشتركة بين الطرفين لتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات تشمل العديد من برامج التأهيل والتوعية وتنفيذ زيارات ميدانية للمشروعات القومية وعقد عدد من المحاضرات واللقاءات والندوات التثقيفية والورش التدريبية لخلق جيل من النشء والشباب على قدر عالى من الوعى المستنير والإدراك الصحيح لكافة التحديات المحيطة وكيفية مجابهتها على النحو الأمثل.

وخلال مراسم توقيع البروتوكول أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعى إلى تأهيل الشباب ورعايتهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة فى إنجاز أهداف التنمية الشاملة، معرباً عن تقديره للقوات المسلحة على الدور الذى تقوم به للإرتقاء بمستوى الوعى لدى أبناء الوطن لكونهم عماد الأمة وبناة نهضتها.

ونقل اللواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور , مشيراً إلى حرص القوات المسلحةعلى تعزيز أوجه التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتعميق روح الولاء والإنتماء لدى أبناء الوطن وتعزيز القيم المجتمعية لدعم جهود التنمية المستدامة فى ضوء رؤية مصر 2030.