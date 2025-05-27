شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب علوم البترول جامعة حلوان فى زيارة ميدانية لحقول شركة خالدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم برنامج علوم البترول والمعادن بكلية العلوم جامعة حلوان زيارة علمية لطلاب البرنامج إلى حقول المنطقة الجنوبية التابعة لـ شركة خالدة للبترول، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور مجدي الحجري عميد الكلية، و إشراف الدكتور أمين خليل اسماعيل رئيس قسم الجيولوجيا، وريادة الدكتور أمير إسماعيل منسق برنامج البترول والمعادن.

وقد تضمنت الزيارة عدة أنشطة أهمها تدريب عملي في معامل الشركة حيث تعرف الطلاب على أحدث الأجهزة المستخدمة في تحليل العيّنات الصخرية والسوائل البترولية، وتم زيارة تقنية الـ Sucker Rod Pumps (أنظمة الرفع الصناعية)، مشاهدة كيفية عمل مضخات الغاطس (Sucker Rod Pumps) عن قرب، وفهم دورها في تحسين إنتاجية الآبار.

كذلك تم عرض شرح تفصيلي عن تقنيات الرفع الصناعي (Artificial Lift) ودورها في إطالة عمر الحقول البترولية، وتم التدريب في مبنى التحكم المركزي للتعرف على عمليات فصل الغاز، الزيت، والمياه بعد الإنتاج، وفهم التقنيات المستخدمة لتحقيق الكفاءة القصوى، وذلك لمحاكاة عملية مراقبة البيانات في الوقت الحقيقي عبر أنظمة التحكم الذكية.

وأيضا تضمنت الزيارة بعض المحاضرات العملية على أرض الواقع حيث تم تقديم شرح تفصيلي عن مراحل معالجة السوائل البترولية وتقنيات إدارة الخزانات، ومناقشة التحديات البيئية والحلول المبتكرة في صناعة الطاقة، وفى نهاية الزيارة تم عمل جولة ميدانية للطلاب بالمنطقة الجنوبية للاطلاع على الأساليب الحديثة للاستكشاف الجيولوجي والجيوفيزيائي في المناطق الصحراوية، تم زيارة مواقع الحفر النشطة وتقنيات المسح السيزمي، وقد عرض مسؤولي الشركة مجالات العمل المختلفة لخريجو البرنامج ودعت الشركة الطلاب المتميزين من خريجو البرنامج للانضمام إلى شركة خالدة للبترول.

وتم عرض مجالات العمل المختلفة فيها عن تحليل البيانات الجيوفيزيائية: معالجة البيانات السيزمية والمغناطيسية لتقييم الخزانات، الجيولوجيا الميدانية: دراسة التكوينات الصخرية وتحديد مواقع الحفر، مراقبة عمليات الإنتاج: تحليل عينات السوائل البترولية ومراقبة جودة الفصل، أبحاث الاستدامة: تقييم الأثر البيئي وتطوير حلول صديقة للبيئة، تطوير تقنيات الاستكشاف: المشاركة في مشاريع بحثية لتحسين دقة التنقيب.

وقد أثنى الدكتور مجدى الحجرى عميد الكلية على مثل هذه الزيارات التى من ضمن أهدافها ربط الدراسة الأكاديمية بسوق العمل وتدريب الطلاب على أحدث تقنيات اكتشاف البترول وحث إدارة البرنامج على إقامة المزيد من هذه الزيارات لثقل الطلاب من الناحية المهنية.



تدريب عملي في معامل الشركة