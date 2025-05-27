شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يجرى جولة ميدانية بمركز العياط لمتابعة مشروعات التطوير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، أعمال رصف وتطوير شارع الجمهورية بمركز ومدينة العياط، وذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، وياسين سيد ياسين رئيس مركز العياط.

يأتي ذلك ضمن جولة تفقدية موسعة، يجريها محافظ الجيزة بمركز ومدينة العياط، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها نطاق المركز ودفع الأعمال والعمل على تذليل أية معوقات.

وأكد المهندس عادل النجار، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية في المراكز والمدن والأحياء، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية والفنية أثناء التنفيذ لضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة والاستدامة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل العمل لتنفيذ مشروعات التطوير طبقًا للجداول الزمنية المحددة، مع المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الرصف والتطوير، مؤكدًا أن تلك الجهود تأتي استكمالًا لخطة الدولة في تحسين شبكة الطرق الداخلية وتهيئة بيئة معيشية أفضل للمواطنين.