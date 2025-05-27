شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة تطالب هيئة الدواء تمديد قرار جمع الأدوية منتهية الصلاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطبت نقابة صيادلة القاهرة، الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، منح مهلة للقرار رقم 47 لسنة 2025 الصادر من هيئة الدواء المصرية، والذى ينظم عملية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق لمدة مماثلة حتى تستطيع جميع الصيدليات الإنتهاء وملء البيانات المطلوبة.

وقالت النقابة في خطابها،: نتوجه إليكم بأسمي آيات الشكر والتقدير علي ما تبذله هيئة الدواء المصرية علي مستوي الجمهورية واللجنة العامة واللجان الفرعية المشكلة من قبل الهيئة من خلال المتابعة المستمرة لتنفيذ قرار 47 الخاص بالأدوية المنتهية الصلاحية ولأننا نثق تمام الثقة في الرغبة المتبادلة والملحة لدي سيادتكم في التخلص الآمن من الأدوية المنتهية الصلاحية وبالطرق المتعارف عليها عالميا، فإننا نطلب من سيادتكم من مهلة قرار 47 لمدة مماثلة حتي تستطيع جميع الصيدليات الإنتهاء وملء البيانات المطلوبة.

وأضافت: وحيث أن أول شهر مارس بداية تطبيق القرار تزامن مع حلول شهر رمضان الكريم وأيضا الأيام الأولي من شهر أبريل عيد الفطر المبارك ومع نهايه المهله عيد الأضحي المبارك، ومع عدم إلمام جميع الموزعين بالقرار وتطبيق منظومة "الووش أوت" وبناءا علي ما سبق، نرجو التكرم بالمد لفترة ثانية وذلك للصالح العام وتحقيقا لتوجهات القيادة السياسية.

وكانت قد أعلنت نقابة صيادلة القاهرة عن تعيين مختصين بمقر النقابة لمساعدة الصيادلة في إدخال بيانات المرتجعات الخاصة بـ الأدوية المنتهية الصلاحية، وذلك في إطار تسهيل تطبيق قرار 47 لسنة 2025، وتقديرا للصيادلة الذين واجهوا صعوبات في التعامل مع المنظومة الإلكترونية وبعض العقبات الفنية.

وأوضحت النقابة، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من المسؤولية النقابية والمهنية لمجلس النقابة، وسعيًا لتسهيل مهام الصيادلة ودعم حقوقهم، مشيرة إلى أن اللجنة المشكلة لمتابعة ملف المرتجعات رصدت وجود صعوبات في إدخال البيانات لدى عدد كبير من الصيادلة.