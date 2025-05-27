شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس وتحذيرات عاجلة لهذه المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء 27 مايو، وذلك تزامنا مع الأجواء الربيعية التى تشهدها البلاد بعد الموجة شديدة الحرارة التى تعرضت لها البلاد الساعات الماضية .

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة كما يلي :

- انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (23) (26) القاهرة الكبرى ( 31 (33) ، وجنوب البلاد (38:32 )

- طقس ربيعي مائل للحرارة الى حار نهاراً ، معتدل ليلاً وفي الصباح الباكر.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى .

- نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

- اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من (60:40) كم/س وارتفاع الأمواج من (3.5:2) متر.

- اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياحمن (70:40) كم/س وارتفاع الأمواج من (4:2.5) متر



ويشهد اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس ربيعي مائل الحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء .

ومتوقع اليوم نشاط رياح على أغلب المناطق ، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 31 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 24 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 34 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 38 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 39 درجة.

الصغرى 24 درجة.