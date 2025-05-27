شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين أسواق اليوم الواحد فى أحياء محافظة الجيزة ومواعيد عملها والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بـ محافظة الجيزة عن عناوين أسواق اليوم الواحد في أحياء المحافظة، لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن والخضروات بأسعار مناسبة.

وتسهيلًا على المواطنين، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية عناوين أسواق اليوم الواحد في أحياء محافظة الجيزة ومواعيد عملها.

-حي الطالبية

عنوان السوق: السوق الحضاري بشارع حسن محمد

أيام الانعقاد: طوال أيام الأسبوع.



-حي العمرانية

عنوان السوق: سور ساقية مكي بجوار محطة المترو

أيام الانعقاد: السبت.



-حي الهرم

عنوان السوق الأول: شارع حسن محمد الهرم قطاع كفر طهرمس.

عنوان السوق الثاني: ناصية المريوطية هرم بجوار الموقف الجديد.

أيام الانعقاد: طوال أيام الأسبوع.



-حي بولاق الدكرور

عنوان السوق: شارع فيصل الرئيسي بجوار البنك الأهلي.

أيام الانعقاد: طوال أيام الأسبوع.



-حي المنيرة الغربية

عنوان السوق: شارع المطار ميدان الشجرة.

أيام الانعقاد: الجمعة والسبت.



-حي إمبابة

عنوان السوق: شارع البوهي بجوار موقف البوهي.

أيام الانعقاد: الجمعة.



-حي جنوب الجيزة

عنوان السوق: أمام مدرسة أبو الهول القومية ميدان بميدان الجيزة.

أيام الانعقاد: الجمعة والسبت.



-حي العجوزة

عنوان السوق: ميدان الكيت كات.

أيام الانعقاد: طوال أيام الأسبوع.



وأعلنت محافظة الجيزة، إطلاق 19 سوقًا لليوم الواحد في الأحياء والمراكز والمدن، تُنظم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وأخرى تم إنشاؤها بالجهود الذاتية، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وتوفر، أسواق اليوم الواحد، السلع الغذائية الأساسية، من الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضراوات والفواكه.



