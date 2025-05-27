شكرا لقرائتكم خبر عن 978 ألف حاج جوا و50 ألفًا برًا و4 آلاف بحرًا.. وصول مليون حاج إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، أن إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة بلغ نحو أكثر من مليون حاجا من ضيوف الرحمن، وذلك حتى نهاية يوم أمس.

وأوضحت مديرية الجوازات أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة بلغ نحو مليون و33 ألف و447 ألف حاج، منهم 978 ألف و881 عبر المنافذ الجوية والطيران، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية نحو 50,289) حاجًّا، بينما بلغ عدد الجاج عبر المنافذ البحرية 4,277 حاجًّا.

وأكدت المديرية العامة للجوازات، عبر موقعها الرسمي، عن تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.