شكرا لقرائتكم خبر عن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المديريات التعليمية في مختلف المحافظات استعدادها الكامل لانطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025 لطلاب الصف الثالث الإعدادي، والمقرر أن تبدأ يوم السبت31 مايو وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو، وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة أن المديريات التعليمية انتهت من وضع وطباعة أسئلة الامتحانات في جميع المواد الدراسية، حيث سيتم تطبيق نظام "البوكليت" هذا العام، والذي يدمج ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة، في خطوة تهدف إلى الحد من محاولات الغش الإلكتروني وتسريب الأسئلة عبر الإنترنت.

ويعتمد نظام البوكليت على تقديم 4 نماذج امتحانية مختلفة في ترتيب الأسئلة لكنها متطابقة في المحتوى، على مستوى كل محافظة بشكل منفصل، دون توحيد الامتحانات على مستوى الجمهورية، بما يضمن عدالة التقييم ومراعاة الفروق المحلية.