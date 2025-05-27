شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الحج يتفقد أحوال الحجاج بفنادق الإقامة بمكة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير كافه اوجة الرعاية لحجاج بيت الله الحرام، قام مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية بجولة تفقدية لفنادق إقامة حجاج القرعة واطمأن خلالها على مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، والتأكد من توافر كافة التسهيلات التي تكفل أداء مناسك الحج في سهولة ويسر، في ظل منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن.

وقد قام رئيس البعثة بتفقد العيادات الطبية التي أقامتها بعثة القرعة بالفنادق والتأكد من إمكانياتها وجاهزيتها لاستقبال أي حالات مرضية ، واشار الى تواجد ضباط البعثة على مدار الساعة وسط الحجاج بالفنادق للوقوف على احتياجاتهم وتوفير كافة سبل الراحه لهم والتعامل الفوري مع الحالات الإنسانية.

كما حرص رئيس البعثة على الاستماع إلى آراء الحجاج ، حيث أعربوا عن بالغ تقديرهم للجهود المبذولة من قِبل بعثة وزارة الداخلية، مشيدين بجودة الخدمات والتنظيم المتميز الذي لمسوه منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج القرعة، وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية في أجواء إيمانية وآمنة.



رئيس بعثة الحج يتفقد أحوال الحجاج (1)



رئيس بعثة الحج يتفقد أحوال الحجاج (2)



رئيس بعثة الحج يتفقد أحوال الحجاج (3)



رئيس بعثة الحج يتفقد أحوال الحجاج (4)



رئيس بعثة الحج يتفقد أحوال الحجاج (5)



رئيس بعثة الحج يتفقد أحوال الحجاج (6)



رئيس بعثة الحج يتفقد أحوال الحجاج (7)



رئيس بعثة الحج يتفقد أحوال الحجاج (8)



