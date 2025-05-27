شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسئلة فى الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة.. خطوات الإجابة النموذجية والان مع تفاصيل الخبر

أسابيع قليلة وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث تبدأ 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025، حسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومع قرب انطلاق الامتحانات، أطلق ”الخليج 365” أكبر بوابة تعليمية لـ طلاب الثانوية العامة لتقديم المراجعات النهائية وأهم الأسئلة المتوقعة بالامتحانات، يستطيع الطلاب من خلالها تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء امتحانات 2025 والحصول على درجات التفوق والنجاح.

ويقدم ”الخليج 365” من خلال البوابة تغطية كاملة وشاملة ومتنوعة للمراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة ونماذج استرشادية لشكل وأسئلة الامتحانات، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

وفيما يلي 10 أسئلة استرشادية لامتحان مادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة:



الثالث الثانوى



الثالث الثانوي



الثالث الثانوي



الثانوية



الثانويه العامة



الثانويه



الصف الثالث الثانوى



جانب من الاجابات



مراجعة



مراجعه الصف الثالث الثانوى

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الأسئلة موزعة على المنهج الدراسى لكل مادة حسب الوزن النسبى للمواصفة الامتحانية، وبما يتوافق مع كل مادة دراسية، موضحة أن الأسئلة تخاطب المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا للطلاب، موضحة أن الأسئلة ستكون قريبة من النماذج الاسترشادية التى تم إتاحتها على موقع الوزارة وقناة مدرستنا 3.

وأشارت إلى أن الكراسة الامتحانية باختبارات الثانوية العامة تتضمن الأسئلة الاختيارية وتمثل 85% من كل مادة و15% أسئلة مقالية، مضيفة أن الأسئلة الاختيارية يتم الإجابة عنها فى كراسة البابل شيت حيث يقوم الطالب بتظليل الدائرة الصحيحة فقط التى تدل على الإجابة الصحيحة لكل سؤال، أما الأسئلة المقالية يتم الإجابة عنها فى ورقة مخصصة لها ويكتب الطالب بأسلوبه العلمى الصحيح وليست شرطًا أن تكون الإجابة نموذجية طالما كانت صحيحة والنتيجة النهائية للإجابة صحيحة ومتفقة مع نموذج الإجابة.