شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية: الدولة تقدم كافة التسهيلات للمتقدمين بطلبات التصالح والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لملفات التصالح على بعض مخالفات البناء واستخراج تراخيص البناء للمواطنين فى المحافظات، بحضور عدد من القيادات بإدارة التراخيص، والدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية واللواء محمد حميدو مدير مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس محمد عبدالمنعم مدير الدعم الفنى لمشروع المحليات ومنظومة التصالح على مخالفات البناء .

وشهد الاجتماع استعراض سبل وآليات التعاون بين المحافظات والقائمين على منظومة التصالح وتراخيص البناء فى وزارتى التنمية المحلية والتخطيط لدفع جهود العمل الحالية فى منظومة العمران وتذليل أى عقبات فى إطار التيسيرات التى تساهم فى دفع وتيرة العمل فى هذه الملفات.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، حرص الدولة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات والخطوات اللازمة، والتعاون كفريق واحد لمضاعفة نسب الإنجاز فى هذا الملف والتغلب على أى عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين .

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تيسير اجراءات تراخيص البناء والتيسير على المواطنين من جميع المحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية، لافتة إلى أن هناك تقارير دورية يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية بمتابعة جهود المحافظات والوزارات والجهات المعنية بمنظومة التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية وتراخيص البناء ونسب الإنجاز بها وذلك مع متابعة أسبوعية لرئيس مجلس الوزراء.