شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض 9 درجات.. هيئة الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 ، وذلك بعد الموجة شديدة الحرارة التي تعرضت لها البلاد الأيام الماضية ووصلت ذروتها الإثنين.

ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يشهد الطقس انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 7 : 9 درجات على بعض المناطق .

ويشهد اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس ربيعي مائل الحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء .

ومتوقع اليوم نشاط رياح على أغلب المناطق ، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 31 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 24 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 34 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 38 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 39 درجة.

الصغرى 24 درجة.



