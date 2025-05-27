شكرا لقرائتكم خبر عن وداعاً العام الدراسى.. بدء الإجازة الكبيرة لطلبة صفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

انتهى العام الدراسى الجارى 2024.2025، لطلبة صفوف النقل حيث اختتم اليوم الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسى والفصل الدراسي الثاني، ويحصل طلاب النقل على إجازة طويلة حتى موعد بدء العام الدراسي المقبل 2025,2026، حيث يبدأ يوم 20 سبتمبر 2025.

ودخل طلاب رياض الأطفال والصفوف من الأول الابتدائي حتى السادس الابتدائي والصفين الأول والثانى الإعدادى والأول والثانى الثانوى العام والفنى فى إجازة نهاية العام الدراسى حيث يصل عدد الطلاب فى هذه الصفوف قرابة 22 مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وتواصل المدارس وكنترولات امتحانات صفوف النقل أعمال التصحيح ورصد الدرجات استعدادا لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني حيث تعلن المدارس والإدارات التعليمية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام للطلاب عقب انتهاء أعمال التقدير ورصد الدرجات، وتستمر أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتوزيعها عدة أيام بسيطة ومن المقرر أن تعلن جميع نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني قبل عيد الأضحى المبارك.