شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة 2024.. كبسولة فيها الخلاصة لأهم أسئلة التفاضل والتكامل والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل طلاب الثانوية العامة عن شكل امتحان التفاضل والتكامل، ويقدم ”الخليج 365” نماذج لشكل أسئلة الامتحانات، وذلك من خلال نماذج لعدد من الأسئلة والإجابات في مختلف فصول المنهج الدراسي، حيث يستعد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/ 2024.

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وفي السطور التالية نقدم نماذج علمية لأسئلة امتحان مادة التفاضل والتكامل للثانوية العامة، يختبر من خلالها الطلاب مهاراتهم في حل النماذج المختلفة التي يجب التركيز عليها أثناء المراجعة النهائية للامتحان، وأسئلة بإجاباتها على مختلف فصول المنهج، وذلك بشكل مبسط للطلاب، يقدمها محمد غبور مدرس الرياضيات، لطلاب الثانوية العامة:



























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وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه لا يجب أن يختار الطالب أكثر من إجابة لأنه فى هذه الحالة سوف يعتبر السؤال خطأ وفى حالة تظليل دائرة بالخطأ يتم عمل علامة × على الدائرة الخطأ وتظليل الدائرة الصحيحة.د، على أن يبدأ الطالب بالإجابة عن أى سؤال ولكن يجب التأكد من ترقيم الإجابة وتطابقها مع رقم السؤال فى كراسة الأسئلة.