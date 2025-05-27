شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى الأسئلة فى اللغة الإنجليزية مش هيخرج عنها امتحان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365” مراجعة نهائية دقيقة وشاملة في اللغة الإنجليزية، مصممة لمساعدة الطلاب على التعامل مع كل أجزاء الورقة الامتحانية، من القواعد إلى الفهم والترجمة والمقال.

المراجعة مدعومة بنماذج امتحانية حديثة، ونصائح سريعة لتفادي الأخطاء الشائعة وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

وتأتي هذه النماذج لتغطي كافة أجزاء منهج الصف الثالث الثانوي، حيث تشمل أسئلة متنوعة على القواعد والمفردات، وموضوعات التعبير والترجمة، بالإضافة إلى أسئلة القراءة والقصة، مع تقديم إجابات تفصيلية لكل نموذج حتى يتمكن الطالب من تقييم مستواه وفهم طريقة الحل الصحيحة، كما أنها تحاكي الشكل المتوقع للامتحان الرسمي.



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ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان اللغة الإنجليزية لهذا العام سيكون متوازنًا، ويقيس نواتج التعلم بواقعية، ويركّز على مهارات الفهم والتحليل والتطبيق، مع مراعاة التدرج في مستويات الأسئلة لتمييز الفروق الفردية بين الطلاب، وكل ذلك ضمن ما تم تدريسه فقط خلال العام الدراسي.