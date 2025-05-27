أخبار مصر

كبسولة الأحياء في مراجعة واحدة شاملة لطلاب الثانوية العامة

0 نشر
0 تبليغ

  • كبسولة الأحياء في مراجعة واحدة شاملة لطلاب الثانوية العامة 1/9
  • كبسولة الأحياء في مراجعة واحدة شاملة لطلاب الثانوية العامة 2/9
  • كبسولة الأحياء في مراجعة واحدة شاملة لطلاب الثانوية العامة 3/9
  • كبسولة الأحياء في مراجعة واحدة شاملة لطلاب الثانوية العامة 4/9
  • كبسولة الأحياء في مراجعة واحدة شاملة لطلاب الثانوية العامة 5/9
  • كبسولة الأحياء في مراجعة واحدة شاملة لطلاب الثانوية العامة 6/9
  • كبسولة الأحياء في مراجعة واحدة شاملة لطلاب الثانوية العامة 7/9
  • كبسولة الأحياء في مراجعة واحدة شاملة لطلاب الثانوية العامة 8/9
  • كبسولة الأحياء في مراجعة واحدة شاملة لطلاب الثانوية العامة 9/9

شكرا لقرائتكم خبر عن كبسولة الأحياء في مراجعة واحدة شاملة لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 27 مايو 2025 09:26 ص

ضمن سلسلة المراجعات النهائية، يقدم ”الخليج 365” مراجعة متكاملة لمادة الأحياء، تم إعدادها بعناية لتغطي كل فصول المنهج بأسلوب مبسط وسهل الحفظ.

المراجعة تحتوي على رسوم توضيحية وأمثلة محلولة، بالإضافة إلى تدريبات تركز على الأسئلة المتوقعة ونقاط الفهم الأساسية التي يعتمد عليها الامتحان.

1
1

 

2
2

 

3
3

 

4
4

 

5
5

 

6
6

 

7
7

 

8
8

 

للاطلاع على باقي المراجعات النهائية والنماذج المقررة.. يمكنكم زيارة بوابة الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان الأحياء للعام الدراسي 2025 سيأتي بالكامل من داخل المنهج المقرر، وفقًا للمواصفات المعتمدة من المركز القومي للامتحانات، مع مراعاة تدرج مستوى الأسئلة ليشمل الفهم، التحليل، والتطبيق العملي.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements