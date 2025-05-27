شكرا لقرائتكم خبر عن كبسولة الأحياء في مراجعة واحدة شاملة لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

ضمن سلسلة المراجعات النهائية، يقدم ”الخليج 365” مراجعة متكاملة لمادة الأحياء، تم إعدادها بعناية لتغطي كل فصول المنهج بأسلوب مبسط وسهل الحفظ.

المراجعة تحتوي على رسوم توضيحية وأمثلة محلولة، بالإضافة إلى تدريبات تركز على الأسئلة المتوقعة ونقاط الفهم الأساسية التي يعتمد عليها الامتحان.



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للاطلاع على باقي المراجعات النهائية والنماذج المقررة.. يمكنكم زيارة بوابة الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان الأحياء للعام الدراسي 2025 سيأتي بالكامل من داخل المنهج المقرر، وفقًا للمواصفات المعتمدة من المركز القومي للامتحانات، مع مراعاة تدرج مستوى الأسئلة ليشمل الفهم، التحليل، والتطبيق العملي.