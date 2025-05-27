شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تدريبات مهنية وندوات للتوعية بالحقوق والواجبات fمواقع العمل بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، وحرص وزارة العمل على تعزيز بيئة العمل وتوفير فرص التشغيل والتدريب والتوعية، رصدت الوزارة أنشطة متعددة نفذتها 5 مديريات عمل في عدد من المحافظات، شملت حملات توعوية، مبادرات تدريبية، وملتقيات توظيف، بما يعكس التوجه العام للدولة نحو دعم العمالة ورفع كفاءتها.

1- مديرية العمل بالدقهلية تشارك في احتفالية عيد العمال

شاركت مديرية العمل بالدقهلية في احتفالية عيد العمال التي نظمتها شركة، والتي تضمنت تكريم عدد من العمال المتميزين، والعاملين الذين بلغوا سن التقاعد، وأبناء العاملين المتفوقين، وحفَظة القرآن الكريم، وذلك في إطار تعليمات محمد جبران وزير العمل بضرورة تعزيز الوعي العمالي ونشر ثقافة حقوق وواجبات العاملين، خاصة فيما يتعلق بمستجدات قانون العمل الجديد رقم 24 لسنة 2025.

ووجه مدير المديرية الشكر لإدارة الشركة على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذه الفعالية، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لحقوق العمال، مشيرًا إلى المزايا التي يحققها قانون العمل الجديد في تعزيز استقرار علاقات العمل. وأشادت إدارة الشركة بتعاون المديرية، وتقديمها لندوات وورش عمل تهدف إلى رفع الوعي القانوني والمهني للعاملين بالشركة.

2- أنشطة ميدانية مكثفة لمديرية العمل بقنا في التفتيش والتدريب والتوعية

واصلت مديرية العمل بقنا تنفيذ عدد من الأنشطة الميدانية في مجالات التفتيش والرعاية والتدريب والتشغيل، تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، بضرورة المتابعة اليومية لسوق العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. وشملت الجهود إصدار 277 شهادة قيد للباحثين عن عمل، وتسجيل 49 اختبار مهارة، والتفتيش على 33 منشأة، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى العمالية والتفتيش على إجراءات السلامة في منشأتين، إلى جانب متابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة بمستشفيات جامعة جنوب الوادي.



وأوضح أحمد جابر عبد الباسط مدير المديرية أن الوحدة التدريبية الثابتة بنجع حمادي شهدت تنفيذ اختبار نهاية دورة الخياطة لـ15 متدربة، في إطار حرص المديرية على تأهيل الفتيات لسوق العمل، مؤكدًا استمرار الجهود الرقابية والتوعوية والتدريبية لتحقيق أهداف الوزارة في تمكين الشباب وتوفير بيئة عمل آمنة ومنتجة.



3-دورة جديدة للتفصيل والخياطة تستهدف تمكين الفتيات اقتصاديا بأسيوط



أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسيوط انطلاق فعاليات دورة التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة بمنطقة عمل أسيوط، والتي تستهدف تدريب 16 فتاة، في إطار حرص الوزارة على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتمكينهن اقتصاديًا.

وقال علي سيد مدير المديرية إن الدورة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، بضرورة عدم التقيد بالخطة المستهدفة ووضع أولوية للوصول إلى الفئات المستحقة، بهدف تعزيز قدراتهن المهنية وتوفير فرص عمل حقيقية لهن، كما أوضح أن هذه الدورة تُعد الأولى من نوعها في هذه المنطقة، وتأتي ضمن جهود المديرية لتوسيع نطاق التدريب المهني بالمحافظة.



4- دورة تدريبية للعاملين بمديرية العمل بالشرقية في مهارات الحاسب الآلي

اختتمت مديرية العمل بالشرقية فعاليات الدورة التدريبية في برنامج Excel للعاملين بالمديرية ومكاتبها، والتي نظمتها بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وبالتعاون مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وذلك بمركز التدريب المهني بالنحال، وحاضر فيها المدرب المعتمد محمد آدم الباحث الأول بإدارة الرعاية بالمديرية.

وقال أحمد عبد الهادي مدير المديرية إن تنظيم هذه الدورة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، برفع كفاءة العاملين وتأهيلهم للتعامل مع أدوات التكنولوجيا الحديثة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا استمرار تنفيذ برامج تدريبية متقدمة للعاملين خلال الفترة المقبلة.



5- ندوة تعريفية بقانون العمل الجديد للعاملين بالمنطقة الحرة بشبين الكوم

نظمت مديرية العمل بالمنوفية ندوة تعريفية حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بالتعاون مع إدارة المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، وبحضور 20 من مسؤولي إدارات الموارد البشرية بالمنشآت العاملة في المنطقة، حيث تأتي الندوة تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل بتكثيف حملات التوعية بالقانون الجديد، بهدف تحقيق استقرار علاقات العمل داخل المنشآت.



وأوضح عماد سعيد مدير المديرية خلال كلمته بالندوة أن القانون الجديد جاء استجابة لمتغيرات سوق العمل وحرصًا على تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مستعرضًا أهم بنود القانون والمكتسبات التي يحققها لطرفي العملية الإنتاجية، مؤكدًا استمرار المديرية في تنظيم اللقاءات التوعوية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.