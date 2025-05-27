شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يعلن إنهاء أزمة عمال مصريين بالسعودية وإعادة كافة المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء، عن عودة مستحقات عمال مصريين تعرضوا لبعض المشكلات من جانب صاحب عمل سعودى.

وكان الوزير، تلقى اتصالا هاتفيا مساء أمس الإثنين من الملحق العمالي بالرياض محمد عليان أكد خلاله على استلام العمال، وعددهم 11 عامل لمستحقاتهم عن رواتب متأخرة ، وإلغاء سندات الأمر الموقعة منهم ، وذلك خلال لقاء انعقد بمقر السفارة المصرية.. ويتبقي عدد 6 عمال، منهم 2 سوف يتم تسليم مستحقاتهم اليوم الثلاثاء ، و عدد 4 عمال بالقاهرة حاليا ، سوف يتم تحديد آلية استلام تلك المستحقات.

ويشار هنا إلى أنه خلال الأيام الماضية ، وبناء علي تعليمات الوزير محمد جبران بمتابعة هذه الواقعة، قام مكتب التمثيل العمالي بمشاركة القنصلية المصرية بالرياض بالتواصل مع أحد العمال المصريين ،وتم عقد إجتماع مع 11 عامل من المتضررين من تعامل هذا المسئول .

وجري الاستماع الى الشكاوى ، وإنعقد الاجتماع مع الممثل القانوني للمؤسسة، بمشاركة القنصل العام طارق المليجي، والسيد محمد عليان المستشار العمالي،و أفاد ممثل المؤسسة بأن المؤسسة ستقوم بصرف جميع الأجور المتأخرة،وستقوم بإلغاء سند الأمر الموقع من العمالة،و بنقل كفالة كل من يرغب منهم ، ومنح العمال فترة سمح شهر لتوفيق أوضاعهم ، وهو ما حدث بالفعل .

وجدد الوزير جبران على أن هذه الواقعة فردية ولا تمثل بأي شكل من الأشكال طبيعة العلاقة بين الشعبين الشقيقين المصري والسعودي، ولا تعكس الواقع العام للعمالة المصرية بالمملكة والتي تحظى على مدار عقود طويلة بالاحترام والتقدير والرعاية من جميع السلطات السعودية.

كما جدد شكره وتقديره إلى كافة الجهات والمؤسسات السعودية ذات الصلة على التعاون لإنهاء هذه الأزمة.