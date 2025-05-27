شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: إزالة كوبرى السيدة عائشة لعيوب فنية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن كوبرى السيدة عائشة المعدنى القائم بميدان السيدة عائشة، تسبب العام الماضى فى 15 حادث، مشيرا إلى أنه تم انشائه فى الثمانينات وكانت فكرة إزالة العقارات لإنشاء الكوبرى بشكل مستقيم غير موجودة وهو ما جعل هناك انحناء خطر يتسبب فى الحوادث.

وأضاف محافظ القاهرة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن خطورة الكوبرى سبب رئيس لإزالته، مشيرا إلى أنه سيتم إزالة الكوبرى الفترة القادمة بالتزامن مع عمل مسار بديل لمحور صلاح سالم ليمر من وسط المقابر بعيدا عن ميدان السيدة عائشة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن ميدان السيدة عائشة سيكون مغلق أمام حركة السيارات، ومزار مفتوح بين القلعة ومساجد السلطان حسن والرفاعى والمحمودى والسيدة عائشة، لافتا إلى أن أعمال التطوير تشبة العملية الجراحية، والدولة تتكلف أخطاء الماضى من أجل توفير آمنة للمواطنين.

