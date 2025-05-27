شكرا لقرائتكم خبر عن خلاصة مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من طلاب الثانوية العامة عن أسئلة استرشادية لامتحان مادة الأحياء، تساعدهم على التدريب على شكل أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي، التي تنطلق 15 يونيو المقبل والحصول على درجات التفوق والنجاح.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية، عددًا من الأسئلة الاسترشادية لامتحان مادة الأحياء، وذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يوفرها لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.

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يُذكر أن وزارة التربية والتعليم وضعت أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وتمت طباعتها وفق نماذج امتحانية 4 متفقة فى أسئلتها ومختلفة فى ترتيب توزيع الأسئلة على هذه النماذج، حيث راعت اللجان الفنية التى أعدت الأسئلة أن تكون جزئيات الاختبار من المنهج الدراسى لطلبة الصف الثالث الثانوى العام وتخاطب المستويات المعرفية المختلفة للطلاب البسيطة والمتوسطة والعليا وفق مواصفة الامتحان.

وأوضحت أن الأسئلة ستكون من المقرر الدراسي دون حذف حيث شملت الأسئلة جميع الموضوعات والوحدات الدراسية وفق الوزن النسبى لكل مادة و المستهدف قياسه من نواتج التعلم المختلفة.



