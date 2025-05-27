شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تشارك فى إطلاق برنامج عمل أفق أوروبا Horizon Europe لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت جامعة حلوان في إطلاق برنامج عمل أفق أوروبا Horizon Europe لعام 2025 والذي افتتحه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمدير الإقليمي للاتحاد الأوروبي بمصر، ويهدف إلى تعزيز وعى الجهات المعنيه والباحثين والمبتكرين المصريين حول فرص التعاون والتمويل الجديدة ضمن برامج الاتحاد الأوروبي الاطاريه للبحث والابتكار، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة بدعم البحث العلمي والابتكار تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

ترأس وفد جامعة حلوان الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية والأستاذ بكلية التجارة، الدكتورة رشا عزام الأستاذ المساعد بكلية العلوم، الدكتورة مايسه نبيه الأستاذ المساعد بكلية العلوم، الدكتورة سحر كمال الأستاذ المساعد بكلية العلوم.

وينظم أفق أوروبا هذا الحدث بالتعاون مع وزاره التعليم العالى والبحث العلمى ووفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر وبمشاركة البحث العلمى والتكنولوجيا.

ويعقد البرنامج في إطار تفعيل آليات التعاون الدولي لتعزيز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو البرنامج الذي يفتح الباب أمام فرص تعاون جديدة وموسعة.

برنامج أفق أوروبا 2025 هو خطوة كبيرة لتعزيز التعاون البحثي بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يهدف إلى دعم الابتكار والبحث العلمي في مجالات متعددة مثل الطاقة، المياه، الزراعة، الصحة، والتعليم الرقمي، الغذاء، وتخصصات البايتكنولوجي.

وعلى هامش البرنامج تم تنظيم ورش عمل متخصصة ، حيث تم استعراض فرص التمويل والشراكات البحثية والصناعية المتاحة ضمن البرنامج، مما يعزز تنافسية الباحثين المصريين على المستوى الدولي، حيث استعرضت ورش العمل آليات دعم المشروعات البحثية وإمكانية تقديم قروض للمشروعات التي تقدم منتج بحثي يخدم الصناعة أو الزراعة.