شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تعرفها عن دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر دير القديس الأنبا بولا البرية الشرقية بالبحر الأحمر، أحد أديرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فبعد نياحة القديس أنبا بولا أذاع القديس أنبا أنطونيوس سيرته على تلاميذه الرهبان، فجاء كثيرون منهم إلى مكانه يقتفون آثاره، حتى تكونت منهم جماعات رهبانية ابتنت القلالي وبذلك نشأ الدير في القرن الرابع.

وتحتوي معالم الدير وآثاره، على عين الماء: هي نفسها التي وجدها البار أنبا بولا وكان يشرب منها أثناء سكناه في المكان وترجع للقرن الثالث الميلادي – الحصن الأثري – الطواحين – المائدة الأثرية – الرافعة الفاتولي – حديقة الدير- مكتبة المخطوطات.

كنائس الدير:

1. كنيسة القديس أنبا بولا – كنيسة المغارة

2. كنيسة السيدة العذراء مريم

3. كنيســة رئيــس الملاءكــة ميخائيــل والقديــس يوحنــا المعمــدان

4. كنيســة القديــس فيلوباتيــر مرقوريـوس أبــي سيفين

كما ارتقى 3 من رهبانه إلى الكرسى البابوى، وهما:

قداســة البابــا بــطرس الســادس الـــ 104

قداســة البابــا يوأنــس الســابع عشــر الـــ 105

قداســة البابــا مرقــس الســابع الـــ 106

