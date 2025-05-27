شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة 2025.. الأسئلة من المنهج وتخاطب المستويات المعرفية للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025، وتمت طباعتها وفق نماذج امتحانية 4 متفقة فى أسئلتها ومختلفة فى ترتيب توزيع الأسئلة على هذه النماذج، حيث راعت اللجان الفنية التى أعدت الأسئلة أن تكون جزئيات الاختبار من المنهج الدراسى لطلبة الصف الثالث الثانوى العام وتخاطب المستويات المعرفية المختلفة للطلاب البسيطة والمتوسطة والعليا وفق مواصفة الامتحان، موضحة أن الأسئلة ستكون من المقرر الدراسي دون حذف حيث شملت الأسئلة جميع الموضوعات والوحدات الدراسية وفق الوزن النسبى لكل مادة و المستهدف قياسه من نواتج التعلم المختلفة.

وتنطلق امتحانات بداية من الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

وأوضحت الوزارة أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد جاء كالتالى: يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والاحصاء والاحياء.