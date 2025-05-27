شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ ادانتها لاقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير وعدد كبير من المستوطنين المتطرفين لـ المسجد الأقصى المبارك فى استمرار للممارسات التصعيدية الإسرائيلية.

وتعيد جمهورية مصر العربية التحذير من تداعيات تلك التصرفات الاستفزازية التي تمس معتقدات ومشاعر مئات الملايين من المسلمين حول العالم، محذرة من المغبة الشديدة لتلك التصرفات المتهورة وعواقبها على أمن واستقرار المنطقة.

وتؤكد جمهورية مصر العربية على ضرورة تصدي المجتمع الدولي للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في اقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية.