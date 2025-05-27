شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستخرج بطاقة تموينية جديدة؟.. دليلك الكامل للأسر غير المقيدة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث العديد من المواطنين غير المقيدين على منظومة الدعم التمويني عن كيفية استخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة تُمكنهم من الحصول على السلع المدعمة.

وبحسب القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009، فإن الخطوات تبدأ بتوجه المواطن إلى مكتب التموين التابع له، وتقديم نموذج طلب استخراج بطاقة جديدة مرفقًا بالمستندات التالية:

- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

- صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للمستفيدين.

- مستند يُثبت أحقية الأسرة في الحصول على بطاقة تموينية وفقًا للضوابط المحددة.

بعد ذلك، يقوم مكتب التموين بفحص المستندات والتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية حالية لأي من أفراد الأسرة، ثم يُرسل النموذج إلى مركز الخدمة المختص من خلال سِرْكي التسليمات المعتمدة.

ويقوم مركز الخدمة بإدخال البيانات على النظام، ويتم خلال أسبوعين طباعة البطاقة الذكية ورقمها السري، ثم تُرسل البطاقة إلى مكتب التموين.

وأخيرًا، يتوجه المواطن إلى مكتب التموين لاستلام البطاقة بعد التحقق من البيانات، ثم يذهب إلى مركز الخدمة للحصول على الرقم السري الخاص بها لتفعيلها.

يُذكر أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.