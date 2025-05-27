شكرا لقرائتكم خبر عن 89% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط الكيانات التعليمية الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على الكيانات التعليمية الوهمية، ايد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الكيانات التعليمية الوهمية.

وأيد 89% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الكيانات التعليمية الوهمية، بينما عارض 11% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الكيانات التعليمية الوهمية.