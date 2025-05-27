شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. انخفاض بدرجات الحرارة وأجواء ربيعية والعظمى بالقاهرة 31 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، انخفاضا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس ربيعي مائل الحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم نشاط رياح على أغلب المناطق ، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 31 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 24 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 34 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 38 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 39 درجة.

الصغرى 24 درجة.