شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محطات المرحلة الأولى للأتوبيس الترددي BRT والان مع تفاصيل الخبر

شغلت وزارة النقل المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT بدون جمهور، حيث يبلغ طولها 35 كم والممتدة من محطة أكاديمية الشرطه وحتى محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي.

وتضم المرحلة الأولى للأتوبيس الترددى 14 محطه كالتالي:-



1. محطة إسكندرية الزراعي وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة طريق مصر اسكندرية الزراعي و القادمين من مدينة بنها وطوخ وقليوب وتوابعهم وكذلك القادمون من مدينة شبرا الخيمة وتوابعها لخدمة الطريق الدائري.

2. محطة العقيد أحمد عبد الرحيم بمنطقة الشرقاوية وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة منطقة الشرقاوية و القادمين من القري التابعة مثل ميت حلفا و ميت نما و توابعهم

3. محطة شبرا بنها وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة المتجه الى طريق شبرا بنها الحر و محور الفريق العصار

4. محطة بهتيم وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال كوبري مشاه و تخدم المحطة منطقة بهتيم و غرب شبرا الخيمة و كذلك شارع نادي اسكو و توابعهم من القرى و العزب

5. محطة مسطرد وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة مسطرد و ترعة الاسماعلية و طريق الاسماعلية الزراعى و طريق بلبيس والمتجهين إلى الأميرية والمطرية

6. محطة الخصوص وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة منطقة الخصوص و العزب التابعة لها

7. محطة المرج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة المرج الجديدة و محور المرج الخانكة و تتبادل خدمة نقل الركاب الخط الأول للمترو عن طريق محطة المرج

8. محطة القلج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة منطقة القلج و طريق محمد نجيب و توابعهم

9. محطة مؤسسة الزكاة وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة منطقة مؤسسة الزكاة والقادمين من عين شمس و توابعهم من القرى و العزب

10. محطة الفريق إبراهيم عرابى وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة شارع ال100 كما تخدم منطقة الحرفيين و توابعهم

11. محطة السلام وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة منطقة السلام و موقف السلام و وكذلك مدينة النهضة و استاد السلام

12. محطة عدلى منصور ( وهي محطة غير نمطية) تخدم المحطة منطقة عدلى منصور و القادمين من جسر السويس والهايكستيب والعبور وطريق الاسماعلية وتتبادل خدمة نقل الركاب مع محطة عدلى منصور للمترو والسكة الحديد والقطار الكهربائي الخفيف LRT

13. محطة طريق السويس وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاهو تخدم المحطة طريق القاهرة/السويس و القادمين من مدينة نصر و الماظة و المتجهين الى التجمع الأول و العاصمة الادراية

14. محطة أكاديمية الشرطة ، وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال كوبري مشاة

وتخدم المحطة منطقة الزهراء مدينة نصر والتجمع الأول وأكاديمية الشرطة.