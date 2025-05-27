شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انتهاء امتحانات نهاية العام لصفوف النقل من 4 ابتدائي حتى 2 ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

تنتهى اليوم الثلاثاء 27 مايو الجارى امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام، حيث يعتبر اليوم هو آخر امتحان يؤديه الطلاب حسب الجداول الامتحانية التى تم إعلانها خلال الفترة الماضية.

وتواصل المدارس وكنترولات امتحانات صفوف النقل أعمال التصحيح ورصد الدرجات استعدادا لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني حيث تعلن المدارس والإدارات التعليمية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام للطلاب عقب انتهاء أعمال التقدير ورصد الدرجات، وتستمر أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتوزيعها عدة أيام بسيطة ومن المقرر أن تعلن جميع نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني قبل عيد الأضحى المبارك.