شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة نصائح هامة يجب اتباعها قبل أداء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الثلاثاء، 27 مايو 2025 06:00 ص

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة التى يجب اتباعها قبل الذهاب لأداء مناسك الحج. - إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة، يجب استشارة الطبيب للتأكد من استقرار حالتك الصحية، ومراجعة جدول الأدوية والوصفات الطبية خلال فترة الحجر - احرص على تناول كمية كافية من الأدوية العلاجية للأمراض- المزمنة (خلال فترة الحج) - يجب على مرضى الأمراض المزمنة الذين يحتاجون الرعاية الطبيةخاصة اصطحاب تقرير طبي يوضح تفاصيل الحالة والأدوية وعلاجاتها وتعليمات إضافية خاصة بحالتهم

نصائح هامة يجب اتباعها قبل اداء مناسك الحج

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