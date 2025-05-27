شكرا لقرائتكم خبر عن حالات الاعتذار والأوراق المطلوبة لعدم المشاركة فى امتحانات الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

حددت المديريات والإدارات التعليمية ضوابط الاعتذار عن المشاركة فى امتحانات الشهادة الإعدادية والأوراق المطلوبة استعداداً للاختبارات التى تنطلق يوم 31 مايو الجارى وتستمر حتى 4 يونيو كالتالى:

- الحالات المرضية ويقدم العضو تقريرا طبيا حديثا معتمدا من اللجنة الطبية.

- ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات خارج الإدارة معا يتم قبول اعتذار الزوجة ويقدم المعتذر خطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة الرقم القومى وإقرار من الزوج يتعهد فيه بتنفيذ الندب الصادر له.

- المعلمة التي ترعى أبناء معاقين أو رعاية زوج معاق مع تقديم مستندات الدالة على ذلك معتمدة.

- الزوجة التى معها طفل رضيع أقل من سنتين يتم تقديم شهادة ميلاد الطفل.

- عمل الزوج بمنطقة نائية يجوز للزوجة تقديم طلب اعتذار.

- أداء امتحانات الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه مع تقديم خطاب من الكلية مرفق به جدول الامتحان معتمد.