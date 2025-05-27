شكرا لقرائتكم خبر عن سفاح المعمورة أمام جنايات الإسكندرية اليوم لاستكمال سماع الشهود والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الأولي، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، والمستشار طارق عبد الكريم رئيس نيابة المنتزة الكلية، حسن محمد حسن سكرتير المحكمة، ثاني جلسات محاكمة المتهم سفاح المعمورة لاستكمال سماع الشهود.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية نظرت محاكمة المتهم المعروف إعلاميا بسفاح المعمورة، لاتهامه في القتل العمد خطف بالتحاليل والاكراه والسرقة لجلسة اليوم الثلاثاء.

تعود احداث القضية المقيدة برقم المقيدة برقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان يفيد ببلاغات بقيام المتهم بارتكاب قتل المجني عليهم .

تبين من التحقيقات ، أنه من إجراء التحريات السرية اليرقيام المتهم " ن.ا ال " محام ، بقتل كل من " م.ا.م" مهندس و" م.ف.ث" ربة منزل زوجته و" ت.ع.ر" ربة منزل ، وقاما باخفاء الجثامين بالوحدتين السكنينن المستاجرتين بمعرفة المتهم ، بأن دفن المجني عليه الاول بأرضية الوحدة السكنية الاولي ودفن المجني عليهم الثانية والثالثة بأرضية الوحدة السكنية الثانية ، واستولي علي متعلقاتهم وأموالهم ، حيث تبين أن علاقة عمل نشأت بين المتهم والمجني عليه الاول منذ عام 2021 ونظرا للظروف المالية التي كان يمر بها المتهم وعلمه بوجود مبالغ مالية مع المجني عليه الاول وامتلاكه بعض العقارات التي يمتلكها وفي بداية عام 2022 استغل المتهم كون المجني عليه ، الي اعتقاد المجني عليه أن المتهم يستطيع حل نزاع قضائي فيما بينه وبين آخرين ،واستدرجة لمكان الواقعة ، واعد لذلك سلاح أبيض سكين، ليجبر المجني عليه علي التنازل عن ملكيته عقار وكذلك سيارة ، وحال ذلك قام المتهم بالاستيلاء علي هاتفه المحمول وكارت السحب البنكي ، اللي أنه فوجئ بانصال من اهليه المجني عليه بأمر تغيبه وانهالت عليه الاتصالات الهاتفية فحاول آنذاك ابهامهم بأن المجني عليه سيتزوج من سيدة أجنبية وأنه قد قام ببيع العقار خاصته وأنه سوف ينتقل الي مدينة شرم الشيخ لعطله الزواج وكان ذلك عن طريق رسائل نصية قام بارسالها من هاتف المجني عليه ، وكذلك أجبر المجني عليه بمهاتفه أهليته نحت تهديد السلاح ليبعد الشبهة عنه ، ونفاذا لمخططه الإجرامي الذي لم يلق قبولا من المجني عليه ، الذي لم يتنازل عن العقار والسيارة خاصته فتعدي عليه بالضرب بالايدي والارجل بعدة ضربات في جميع أنحاء جسده تم سدد له ضربة بسلاح أبيض استقرت في الفخد الأيسر بجسده التي أودت بحياته واستولي علي بطاقته البنكية وسحب منها مبالغ ماليه تخطي عشرات الآلاف واتلف هاتف المجني عليه وعقب ذلك اعد صندوق خشبي صنعه بنفسه وأحضر اكياس بلاستيكية كبيرة ووضع جثمان المجني عليه بداخلها واشتري مواد بناء وأدوات حفر وقام بحفر حفرة كبيرة بتلك العين تسع الجثمان وغطاها بالتراب ومواد البناء واغلق العين بجنزير وقفل معدني وتركه لها علي مدار 3 سنوات .

وقام المتهم بقتل المجني عليها الثانية " م.ف.ث" زوجته ، عمدا مع سبق الاصرار على خلاف بينهم وشك المجني عليها في سلوكه وضيقت عليه الخناق وطردته من الشقة أكثر من مرة ،فعقد المتهم النية والعزم علي قتلها واستهل فكرة صناعة صندوق خشبي من خلال أحد النجارين بالمنطقة محل سكنه واشتري قماش ابيض لنكفين جثتها واكياس بلاستيكية سوداء واستغل وجود المجني عليها بمفردها فتعدي عليها بالضرب بالايدي ثم قبض بيده علي عنقها حتي تاكد أنها فارقت الحياة ولف جثمانها بالقماش ووضعه في الاكياس البلاستيكيه السوداء ونقل الجثة الي محل سكنه بمنطقة المعمورة البلد ووضعها في الصندوق الخشبي ووحفر حفرة باحدي الغرف ودفن المجني عليها بها واغلق الباب بقفل معدني.

كما توصلت التحريات الي قيام المتهم بقتل المجني عليها الثالثة " ت.ع.ر" ربة منزل في غضون شهر أغسطس عام 2024 لقيامه ببعض مهام إنهاء قضايا تنازع المجني عليها مع آخرين اللي أنه لم يحصل علي أتعابه نظير عمله لكن المجني عليها لم تتلقى اي نتائج من عمله فقررت حرمانه من باقي الاتعاب ، وإصراره علي الحصول علي مستحقاته وقرر استدراجها الي محل سكنه وخطفها والتخلص منها والاستيلاء علي المبالغ الماليه بحوزته و الكارت البنكي الخاص بصرف المعاش وهاتفها المحمول وفي شهر أكتوبر عام 2024 استدرجها يسكنه وكتم أنفاسها حتي فارقت الحياة واستولي علي متعلقاتها وقام بحفر حفرة أخري بجوار المجني عليها الثانية زوجته دوفنها واغلق الباب بقفل ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.