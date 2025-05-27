شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. السعودية تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الثلاثاء 27 مايو الموافق 29 ذي القعدة، هلال شهر ذى الحجة لعام 1446 هجريا، بعد صلاة المغرب، كما تنتظر الدار إعلان المملكة العربية السعودية نتائج استطلاع الهلال لأنها بلد المناسك.

وأكدت "الإفتاء" أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجرى ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم.

وكانت المحكمة العليا فى السعودية دعت إلى تحرى رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الثلاثاء 27 مايو ، وحث من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه.

وطالب بيان للمحكمة العليا: "ترغب المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائى الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة فى المناطق لهذا الغرض".