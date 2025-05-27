شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف المبكر عن مرض السكر.. خطوتك الأهم لحياة صحية والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر مرض السكري واحد من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا، ومع ذلك كثير من الناس لا يكتشفونه إلا بعد ظهور المضاعفات، ولهذا السبب الكشف المبكر هو خط الدفاع الأول.

ويمثل الكشف المبكر، هو الحماية الأساسية لصحتك، وأيضًا قياس مستوى السكر في الدم حتى تكتشف المرض مبكرًا، فمرض السكرى مزمن يؤدي إلى زيادة مستوى الجلوكوز (السكر) في الدم.

أعراض قد تكون مؤشر للإصابة:

- العطش المستمر

- الجوع المفرط

- التبول المتكرر

- فقدان الوزن

- الشعور بالتعب والإرهاق

- تشوش أو ضعف في الرؤية

يذكر أن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا تمامًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.