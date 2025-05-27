شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تنمية الصعيد ينفذ 6 آلاف مشروع باستثمارات 32 مليار جنيه.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، استطاع منذ انطلاقه فى عام 2018، تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية لما يقرب من 8.2 مليون مواطن فى أربع محافظات هى سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، من خلال تنفيذ أكثر من 6,000 مشروع بإجمالى استثمارات تجاوزت 32 مليار جنيه.



ولفتت وزيرة التنمية المحلية فى تصريحات لها، إلى أن هذه الاستثمارات تركزت فى قطاعات حيوية مثل الطرق والصرف الصحى والكهرباء، مع تخصيص 40% منها لدعم التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز قدرات الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، وهو ما ساعد على وضع نموذج تنموى متكامل قابل للتكرار فى محافظات أخرى.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن البرنامج يُعد من أبرز نماذج التعاون التنموى بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، مشيدة بجهود المكتب التنسيقى للبرنامج بوزارة التنمية المحلية ووحدات التنفيذ بالمحافظات المستهدفة فى تنفيذ المشروعات المختلفة للبرنامج.

وأشارت د.منال عوض إلى نجاح البرنامج فى ترسيخ ممارسات تدعم التوجه نحو اللامركزية وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما أسفر عن استفادة أكثر من 72 ألف شركة من تحسين بيئة الأعمال، وأبدى 85% من أصحاب الأعمال رضاهم عن تدخلات البرنامج، مضيفة أن البرنامج يعد داعم أساسى للحكومة المصرية نحو تطبيق اللامركزية، فى إطار إصلاحات شاملة اعتمدتها الحكومة ضمن خطتها للفترة 2024–2027.