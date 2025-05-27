شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا الأغذية: تقنيات التعبئة والتغليف تحافظ على جودة وسلامة المنتجات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السيد شريف مدير معهد تكنولوجيا الاغذية إن تعبئة وتغليف الأغذية تعد من المكونات الأساسية والحيوية في سلسلة القيمة للمنتجات الغذائية، حيث لا تقتصر أهميتها على حماية الغذاء وحفظه، بل تمتد لتلعب دورًا هاماً في دعم الصناعات المحلية وتعزيز تنافسية الصادرات ومع تصاعد التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والاعتماد على الواردات، و تبرز أهمية تطوير تقنيات التعبئة والتغليف كأداة فعالة لتوطين الصناعات الغذائية وتنمية الصادرات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي.

أضاف أن الاستثمار في تقنيات التغليف الحديثة، وتوطين سلاسل الإمداد المرتبطة بها، عاملاً هاماً في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات، ومن هنا، تأتي الحاجة إلى إدراج هذا القطاع ضمن أولويات الخطط التنموية والصناعية.

وأوضح أن تقنيات التعبئة والتغليف تلعب دورا حيويًا في الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات الغذائية، من خلال حمايتها من العوامل البيئية والتلوث والفساد أثناء النقل والتخزين كما تساهم في إطالة العمر الافتراضي للمنتجات، مما يفتح آفاقًا أوسع للتوزيع محليًا وعالميًا.

جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ برامج تدريبية حول بالمعارف الأساسية والمتقدمة حول تقنيات وأساليب تعبئة وتغليف الأغذية، بما يتوافق مع المعايير العالمية كذلك التعرف على أهمية التعبئة والتغليف في الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات الغذائية خلال مراحل التخزين والنقل والتوزيع و تسليط الضوء على الاتجاهات الحديثة في التغليف المستدام، والتشجيع على استخدام مواد صديقة للبيئة لتقليل الأثر البيئي للصناعات الغذائية وكذلك تحفيز التفكير الإبداعي في تصميم عبوات مبتكرة تعزز من تجربة المستهلك وتحافظ على خصائص المنتج و وأيضا إبراز دور تقنيات التغليف الحديثة في دعم سلاسل الإنتاج المحلية وتحفيز إقامة صناعات غذائية قائمة على الموارد المحلية.