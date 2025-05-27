شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد الشاذلى سكرتيرا عاما مساعدا لنقابة الصحفيين ورئيسا للجنة الشئون العربية والان مع تفاصيل الخبر

الثلاثاء، 27 مايو 2025 01:32 ص

عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعه أمس الاثنين 26 مايو 2025 برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وبحضور جميع أعضاء المجلس.

وناقش المجلس تشكيل هيئة المكتب واللجان، وقرر بالإجماع التوافق علي ما يلي:



1- السكرتير العام: جمال عبدالرحيم.

2- وكيل النقابة للقيد ورئيس لجنة التحقيق: حسين الزناتي

3- وكيل النقابة للتسويات والشعب والروابط: عبد الرؤوف خليفة

4- أمين الصندوق: هشام يونس

5- وكيل النقابة للتدريب وتطوير المهنة: محمد سعد عبدالحفيظ

6- رئيس اللجنة الثقافية والفنية ومقرر لجنة المتابعة: محمود كامل

7- وكيل النقابة للتشريعات ورئيس لجنة المعاشات: أيمن عبدالمجيد

8- وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية ورئيس لجنة الخدمات: محمد الجارحي

9- وكيل النقابة للنشاط: محمد يحيى يوسف

10- رئيس لجنتي المرأة والحريات: إيمان عوف.

11- رئيس لجنتي الشؤون العربية والحج والعمرة: محمد السيد الشاذلي

هيئة التأديب: محمود كامل – أيمن عبدالمجيد

عضوية لجنة القيد الابتدائية: هشام يونس – محمد يحيى يوسف

عضوية لجنة القيد الاستئنافية: أيمن عبدالمجيد – إيمان عوف

عضوية لجنة التسويات: أيمن عبدالمجيد – إيمان عوف

السكرتير العام المساعد: إيمان عوف – محمد السيد الشاذلي

قرر المجلس تفويض النقيب بالإشراف على لجنة الإسكان.