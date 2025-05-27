شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: 31 مايو آخر فرصة للاشتراك فى الرعاية الصحية بغرامة 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نقابة المهندسين، إن يوم السبت الموافق 31 مايو الجاري، آخر فرصة للاشتراك والتجديد بمنظومة الرعاية الصحية لعام 2025، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة للاشتراك، استجابة للطلبات المتزايدة من المهندسين أعضاء الجمعية العمومية.

وأوضحت النقابة، أن يتم السماح بالاشتراك خلال هذه المهلة الاستثنائية مع تطبيق غرامة تأخير بنسبة 50% من قيمة الاشتراك، على ألا تتجاوز الاستفادة من المنظومة 50% من الحد الأقصى المقرر لمساهمة النقابة، دعمًا للمهندسين وأسرهم.

ودعت النقابة الفروع والشُعب الهندسية إلى اتخاذ ما يلزم للإعلان عن القرار داخل المقرات والنوادي التابعة لها، لإتاحة الفرصة أمام المهندسين الراغبين في الاشتراك.