شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 27-5-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الثلاثاء، 27 مايو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 27-5-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:13 ص

موعد صلاة الظهر 12:52 ص

موعد صلاة العصر 29: 4

موعد صلاة المغرب 7:49 م

موعد صلاة العشاء 9:20

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:13 ص

موعد صلاة الظهر 12:57

موعد صلاة العصر 4:36

موعد صلاة المغرب 7:57 م

موعد صلاة العشاء 9:29 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:07

موعد صلاة الظهر 12:48 م

موعد صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:46 م

موعد صلاة العشاء 9:18 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:09

وقت صلاة الظهر 12:40

موعد صلاة العصر 4:11 م

وقت صلاة المغرب 7:32 م

وقت صلاة العشاء 9:00 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:28 ص

موعد صلاة الظهر 12:46 ص

موعد صلاة العصر 07: 4

موعد صلاة المغرب 7:30 م

موعد صلاة العشاء 8:53

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