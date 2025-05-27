شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 27-5-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالثلاثاء، 27 مايو 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 27-5-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:13 ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر 29: 4
موعد صلاة المغرب 7:49 م
موعد صلاة العشاء 9:20
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:13 ص
موعد صلاة الظهر 12:57
موعد صلاة العصر 4:36
موعد صلاة المغرب 7:57 م
موعد صلاة العشاء 9:29 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:07
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:46 م
موعد صلاة العشاء 9:18 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:09
وقت صلاة الظهر 12:40
موعد صلاة العصر 4:11 م
وقت صلاة المغرب 7:32 م
وقت صلاة العشاء 9:00 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:28 ص
موعد صلاة الظهر 12:46 ص
موعد صلاة العصر 07: 4
موعد صلاة المغرب 7:30 م
موعد صلاة العشاء 8:53
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