شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكرم مدير مديرية التنظيم والإدارة لبلوغها السن القانونى والان مع تفاصيل الخبر

كرم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، منى فاروق مدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الجيزة، وذلك بمناسبة بلوغها السن القانوني للتقاعد وتقديرًا لفترة عملها السابقة وما قدمته من إسهامات متميزة في تطوير العمل الإداري بالمحافظة.

وأعرب المحافظ، خلال التكريم عن بالغ شكره وتقديره لمنى فاروق لما بذلته من جهود مثمرة طوال فترة خدمتها، مشيدًا بكفاءتها المهنية وإخلاصها في أداء مهامها.

من جانبها، أعربت منى فاروق عن امتنانها لهذا التكريم، مؤكدة أن خدمتها في محافظة الجيزة كانت مصدر فخر واعتزاز وتوجهت بالشكر للمحافظ وجميع زملائها في العمل.