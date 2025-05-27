شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشئون الصحية بالقاهرة يترأس جولات ميدانية للمنشآت الطبية بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة ، لجنة موسعة، حيث قام بتفقد المنشآت الطبية بمنطقة مصر الجديدة، اليوم الاثنين، للوقوف على مدى جاهزية واستعداد تلك المنشآت الطبية لاستقبال المواطنين مع تقديم خدمات طبية بجودة عالية.

واستهل الجزار الزيارة بتفقد مركز طبى ألماظة، حيث تفقد جميع أقسام المركز متضمنة الاستقبال، والطوارئ، والعيادات، والخدمات التى يقدمها المركز للمواطنين.

أثناء تفقده لعيادة تنظيم الاسرة بالمركز، انتقد انخفاض مؤشرات أداء وسائل تنظيم الاسرة طويلة المدى، كما وجه بضرورة توفير طبيبة تنظيم أسرة ثابتة بالمركز.

وفى نفس السياق، أثناء تفقده لقسم العلاج الطبيعى بالمركز، وبسؤاله عن عدد المترددين يومياً على القسم لتلقى الخدمات، وجه بضرورة توفير دعاية طبية ولافتات توضح الخدمات الطبية التى يقدمها قسم العلاج الطبيعى بالمركز، مؤكدا أن مثل هذه اللافتات الدعائية تساعد فى تعريف المواطنين بالخدمات الطبية المقدمة، مما ينعكس على زيادة مؤشرات أداء القسم.

فى ختام زيارته للمركز، تفقد الصيدلية، حيث وجه بضرورة إعادة ترتيب الصيدلية لتكون بمظهر يليق بالمتواجدين ومتلقى الخدمات.

وانتقل بعد ذلك إلى مركز طبى مصر الجديدة، حيث بدأ بتفقد جميع أقسام المركز، وأشاد بأداء عيادة تنظيم الاسرة بالمركز، كما أشاد أيضا بأداء المبادرات الرئاسية بالمركز، وعيادة الجلدية - حيث وجه بتكريم المجتهدين فى العمل، ليكونوا بمثابة رموزا إيجابية للآخرين ليحذوا حذوهم.

واستمراراً لجولته الموسعة، انتقل ( الجزار ) بعد ذلك إلى مستشفى منشية البكرى العام، حيث تفقد جميع أقسام المستشفى.

بدأ ( الجزار ) بتفقد الاستقبال والطوارئ، حيث لاحظ عدم وجود مدير الاستقبال والطوارئ، وعدم التزام الاطباء بجداول التشغيل، وعدم تواجد عدد كافٍ من الاطباء بما يتناسب مع أعداد المترددين لتلقى الخدمات الطبية بالاستقبال.

ووجَّه على الفور بإحالة الواقعة للشئون القانونية لمحاسبة المقصرين، كما وجه بتوفير على الاقل ثلاثة أطباء عام بقسم الاستقبال والطوارئ، بجانب تواجد الاخصائيين من جميع التخصصات، حيث أكد فى زيارات سابقة على هذا الامر، كما وجه - مدير الاستقبال، بوضع خطة لتحسين منظومة الاستقبال فى غضون أسبوع من تاريخه، على أن يعاد تقييم الوضع مرة أخرى.

مستكملاً جولته، انتقل بعد ذلك إلى عيادة ( مصل الكلب )، حيث لاحظ تكدس المواطنين والتزاحم الشديد حول العيادة، مع عدم رضاء أغلبية المتواجدين.

على الفور، وجه بفتح عيادة إضافية لإعطاء ( مصل الكلب) وقت الذروة، مع ضرورة ( ميكنة) الخدمة وإعطاء أرقام للمواطنين لمنع التزاحم والتكدس أمام العيادة.

وفى سياق متصل، انتقل إلى قسم المناظير، حيث لاحظ ضعف مؤشرات الاداء الخاصة بالمناظير،

وجه ( الجزار ) على الفور بضرورة زيادة مؤشرات أداء وحدة المناظير، بما يتناسب وأعداد المترددين على المستشفى، على أن يعاد تقييم الوحدة مرة أخرى فى غضون الاسبوع القادم

منتقلاً بعد ذلك لقسمى المعمل والاشعة، توجه بالشكر للطاقم الطبى على المجهودات المبذولة من أعمال تيسيرا على المواطنين، وحثهم على ضرورة زيادة معدلات الاداء بما يتناسب مع حجم المترددين على المستشفى.

أكد ( الجزار ) أثناء تفقده لوحدة الرعاية المركزة، بضرورة متابعة الوضع لحظيا، مع إعادة التقييم بصفة مستمرة للحالات، مع سرعة تسكين الحالات التى تحتاج إلى رعاية، وتسجيلها على منظومة الرعايات، للحد من قوائم الانتظار. متجهاً إلى بنك الدم بالمستشفى، حيث انتقد عدم تواجد مدير بنك الدم بالمستشفى أو نائبه، بالرغم من تواجد اللجنة الموسعة من المديرية منذ الصباح الباكر، وجه بإحالة المقصرين للتحقيق.

خلال تفقده لقسم العمليات، وجه (الجزار) مدير المستشفى بتجهيز مؤشرات أداء العمليات خلال الثلاثة أشهر الاخيرة لوضع خطة لرفع مؤشرات أداء العمليات بالمستشفى

مختتماً جولته، انتقل إلى تفقد الوضع بمطبخ المستشفى، حيث راجع الشهادات الصحية للعاملين بالمطبخ، ومعايير تقديم الوجبات للمرضى والاطقم الطبية على حد سواء، حيث وجه - مدير المستشفى بضرورة مراجعة تلك المعايير بصفة مستمرة للتأكد من وصول الوجبات فى إطارها السليم، ومحاسبة أى فرد يتلاعب بهذه المعايير.

قبيل مغادرته المستشفى، تحدث ( الجزار ) مع الاطقم الادارية والطبية بالمستشفى، بضرورة تلافى جميع السلبيات التى تم رصدها اليوم خلال 72 ساعة، مع وضع خطة لتحسين أداء المستشفى وجودة الخدمات الطبية المقدمة، خاصة وأن مستشفى منشية البكرى العام تخدم قطاع عريض من المواطنين، كما حثهم على الانضباط فى العمل، وأن نكون جميعا تحت مظلة واحدة وهدف واحد، أن هذا الوطن يستحق كل عزيز وغالى من أبنائه.