شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية: فيديو تعذيب المواطنين بأقسام الشرطة مفبرك والان مع تفاصيل الخبر

أوضح مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى، والمتضمن ادعاء أحد الأشخاص تعرض بعض المحتجزين للتقييد والتعذيب داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة "قديم"، سبق تداوله عام 2022، وتبين كونه مُفبركا وتم توضيح ملابسات الواقعة فى حينه.

وأصدرت النيابة العامة بتاريخ 15 /2 /2022 بيانا بنتائج التحقيقات فى الواقعة المشار إليها، وأشارت خلاله إلى عدم صحة ما جاء بالمقطع، وأن المتهمين المشار إليهم أحدثوا بأنفسهم إصابات داخل الحجز بتحريض من آخرين وقام أحدهم بتصورها ونشرها بغرض إثارة البلبلة وبث الشائعات. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج المقطع المشار إليه.