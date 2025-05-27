شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وارتفاع الأمواج والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، 26 مايو 2025 في تمام الساعة العاشرة مساء، نظراً لسوء الأحوال الجوية.

تراوحت سرعة الرياح الشمالية الغربية ما بين 30 إلى 35 عقدة، وبلغ ارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 أمتار، ما أدى إلى اضطراب شديد في حالة البحر، مما استدعى إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات الصغيرة والكبيرة حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات وسلامة الملاحة البحرية.