شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف فى تربية الطيور بالأردن براتب 290 دينارا شهريا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود وزارة العمل المصرية لتوفير فرص عمل بالخارج وتنفيذاً لتوجيهات الوزير محمد جبران، تتلق الوزارة طلبات الراغبين فى التقديم على 6 فرص عمل للعمال المصريين في مجال تربية الطيور، للعمل بإحدى المؤسسات الزراعية المتخصصة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى تسجيل بياناتهم عبر الرابط التالي، علما بأم الفترة المخصصة للتقديم بدأت من يوم السبت الماضى، 24 مايو 2025 وتمتد لـ 5 أيام فقط:

https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index

· الوظائف المتاحة:

المسمى الوظيفي: عامل تربية طيور

· الراتب الشهري: 290 دينارا أردنيا.

· الشروط المطلوبة:

- خبرة في تربية طيور الفري، السمان، الحجل، الكاسكو، والملوكي داخل هناجر حديثة.

- التمتع بلياقة صحية وبدنية وعقلية جيدة، وعدم وجود أي تشوهات أو أمراض مزمنة.

- الخلو من فيروس C.

- ألا يكون قد تم ترحيله سابقًا من الأردن خلال السنوات الخمس الماضية.

- ألا يكون المتقدم قد غادر الأردن في الفترة ما بين 31 مايو 2020 وحتى 31 مايو 2021.

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن هذه الفرص تأتي بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل، وبالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، في إطار خطة الوزارة لتوفير فرص عمل آمنة ومنظمة للعمالة المصرية في الخارج.