شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة اعتقال الشرطة البريطانية لشخص دهس المارة فى احتفالات ليفربول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشرطة في ليفربول، الإثنين، إن سيارة صدمت عددا من المارة في المدينة الواقعة في شمال إنجلترا أثناء احتفال نادي ليفربول لكرة القدم بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقالت الشرطة، إنها تلقت اتصالا بعيد الساعة السادسة مساء (الخامسة مساء بتوقيت غرينتش) "عقب ورود أنباء عن وقوع تصادم بين سيارة وعدد من المشاة" في وسط مدينة ليفربول.

واعتقلت الشرطة رجلا يعتقد أنه صدم بسيارته عددا من المارة، بينما لم تحدد حتى الآن ما إذا سقط ضحايا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "المشاهد في ليفربول مروعة".

وأضاف: "أود أن أشكر الشرطة وخدمات الطوارئ على استجابتهم السريعة والمستمرة لهذه الحادثة المروعة".