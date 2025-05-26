شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة فى احتفالات ليفربول بالدورى.. الشرطة تعتقل رجلًا صدم المارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا إثر قيامه بصدم عدد من المارة بسيارته في مدينة ليفربول خلال احتفالات تخص كرة القدم.

وكان قد احتفل فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، من خلال جولة للاعبي الفريق في مدينة ليفربول بدرع المسابقة في حافلة مكشوفة.

وظهر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في مقدمة الحافلة المكشوفة للفريق، والتي تجوب شوارع المدينة، في جولة بطول 15 كيلومترا حول المدينة في حافلة مكشوفة، حيث خرجوا للاحتفال أمام جماهيرهم للاحتفال بلقب الدوري الـ20 للريدز.

وتسلم فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد منتخب مصر، كأس الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" التى توج بها فى الموسم الحالى 2024-2025 للمرة العشرين فى تاريخه.

وزين الاحتفالات أبناء اللاعبين الذين تواجدوا مع الآباء داخل الملعب للاحتفال، وحضرت مكة وكيان ابنتا النجم المصري محمد صلاح الاحتفالات من أرض الملعب لتشاركا في الاحتفالات.

وتعادل الريدز مع نظيره كريستال بالاس، بنتيجة 1-1، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من عمر مسابقة في مواجهة احتفالية.