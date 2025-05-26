شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يصدر توجيها وزاريا بشأن تنظيم المخابز خلال عطلة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم (13) لسنة 2025 والصادر بتاريخ 25 مايو 2025، بشأن تنظيم عمل المخابز التموينية، والخدمات التمونيية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وضمان توفير الخبز والدقيق للمواطنين في مختلف المحافظات.

"بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ / 2025 م، تُمنح المخابز التموينية (قطاع أعمال عام – قطاع خاص) إجازة لمدة ثلاثة أيام متتالية تبدأ من يوم الأحد الموافق 8/6/2025 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 10/6/2025.

وتلتزم المخابز التي لا ترغب في الحصول على هذه الإجازة بتقديم طلب رغبة إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة، وتقوم المديريات بإخطار شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بتلك الرغبة، وذلك بحد أقصى يوم الخميس الموافق 29/5/2025."الدستور

تلتزم كافة الجهات بالإجراءات الآتية:

1. قيام شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بإرسال ملف الإكسيل الإلكتروني لمديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة المحافظات متضمنًا بيانات المخابز التي ترغب في العمل خلال إجازة العيد، على البريد الإلكتروني للإدارات التموينية التابعين لها، على الإيميل الخاص بكل مدير.

2. تقوم مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بتحديد أيام الإجازة للمخابز طبقًا للطلبات الواردة إليها، وإرسالها إلى الجهات المختصة وإدخالها على الملف الإلكتروني، متضمنًا فقط بيانات المخابز المقرر إغلاقها وتواريخ الإغلاق.

3. قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بتسجيل توقف المخبز عن العمل خلال فترة الإجازة (من 8/6/2025 إلى 10/6/2025) على نظام إدارة المخابز بالمديرية.

4. قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بتسجيل توقف المخبز عن العمل على الإجازة الممنوحة له في الفترة من 8/6/2025 حتى 10/6/2025 طبقًا لنظام إدارة المخابز.

5. قيام شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بإرسال أسماء المخابز التي سوف تقوم بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى إلى وزارة التموين على البريد الإلكتروني.

6. قيام شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز عن أيام 5 و6 و7 يونيو 2025 طبقًا لمتوسط المبيعات اليومية للمخابز في نهاية اليوم السابق للصرف.

7. قيام شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بتعديل مواعيد إتاحة صرف الحصص لتكون من الساعة الثانية عشرة صباحًا (12 am) إلى الساعة الثانية صباحًا (2 am)، وتقوم المخابز بالبدء في التشغيل بعد الساعة الثانية صباحًا حتى نهاية اليوم، وذلك خلال أيام 5 و6 و7 يونيو 2025.

8. قيام شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بإتاحة صرف يوم 8 يونيو 2025 طبقًا لصيغة آخر يوم فعلي لتلك المخابز العاملة في ذلك اليوم.

"تقوم مديريات التموين والتجارة الداخلية بالتأكد من توافر أرصدة القمح والدقيق للمطاحن التموينية، وكذلك توافر أرصدة الدقيق بالمخابز البلدية الكائنة بنطاق المديرية."