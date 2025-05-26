شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتابع عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية سواء في المدينة المنورة أو مكة المكرمة.

ووصل أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة، وذلك لترأس البعثة.

وحرص عبد الموجود فور وصوله على تفقد الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية، مؤكدا أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توجه دائما بتذليل أي صعوبات قد تواجه الحجاج من أجل أن يؤدوا المناسك فى سهولة ويسر.

والتقى رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية عددا من حجاج الجمعيات الأهلية واستمع لآرائهم في الخدمات المقدمة لهم في الأراضي المقدسة من توافر الخدمات بالفنادق، والرعاية الطبية، وتواجد الوعاظ والواعظات لاستشارتهم في أي أمور تتعلق بمناسك الحج، بالإضافة إلى تواجد المشرفين بجانبهم للعمل على تلبية احتياجاتهم في أى وقت.

يأتي هذا في الوقت الذي تحرص فيه فنادق المملكة العربية السعودية، المتواجد بها حجاج الجمعيات الأهلية على توفير كافة الخدمات لهم منذ لحظة الوصول، والاستجابة الفورية لمتطلبات الحجاج في أجواء روحانية يسودها الفرحة والسعادة من الجميع.



بعثة الحج



جانب من تفويج تفويج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضي المقدسة



عملية تفويج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضي المقدسة