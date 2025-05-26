شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى الدقى يكرمون رئيس الحى لمجهوداته وسرعة الاستجابة للشكاوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس محمد رزق رئيس حي الدقي، اليوم الإثنين، لقاءً مع عدد من الأهالى، لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة والعمل على حلها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

واستمع رئيس حي الدقي، لشكاوى الأهالي واستفساراتهم فيما يخص قطاعات النظافة والإشغالات والطرق، مؤكدًا حرص الحى على تحسين الشكل الجمالي والحضارى للشوارع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأعرب المواطنون عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الحي على الاستجابة السريعة لبحث شكواهم ومطالبهم، متمنين له دوام التوفيق في خدمة المواطنين.

وفي ختام اللقاء، سلم الأهالي "درع تقدير" لرئيس الحى، تقديرًا له ومجهوداته، مؤكداً أنه سيتم بذل مزيدًا من الجهد خلال الفترة المقبلة لتقديم جميع الخدمات على الوجه الأمثل.



الأهالى مع رئيس حى الدقى



لقاء رئيس حى الدقى



جانب من التكريم