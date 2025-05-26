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أهالى الدقى يكرمون رئيس الحى لمجهوداته وسرعة الاستجابة للشكاوى.. صور

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  • أهالى الدقى يكرمون رئيس الحى لمجهوداته وسرعة الاستجابة للشكاوى.. صور 1/5
  • أهالى الدقى يكرمون رئيس الحى لمجهوداته وسرعة الاستجابة للشكاوى.. صور 2/5
  • أهالى الدقى يكرمون رئيس الحى لمجهوداته وسرعة الاستجابة للشكاوى.. صور 3/5
  • أهالى الدقى يكرمون رئيس الحى لمجهوداته وسرعة الاستجابة للشكاوى.. صور 4/5
  • أهالى الدقى يكرمون رئيس الحى لمجهوداته وسرعة الاستجابة للشكاوى.. صور 5/5

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الإثنين، 26 مايو 2025 09:15 م

عقد المهندس محمد رزق رئيس حي الدقي، اليوم الإثنين، لقاءً مع عدد من الأهالى، لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة والعمل على حلها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

واستمع رئيس حي الدقي، لشكاوى الأهالي واستفساراتهم فيما يخص قطاعات النظافة والإشغالات والطرق، مؤكدًا حرص الحى على تحسين الشكل الجمالي والحضارى للشوارع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأعرب المواطنون عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الحي على الاستجابة السريعة لبحث شكواهم ومطالبهم، متمنين له دوام التوفيق في خدمة المواطنين.

وفي ختام اللقاء، سلم الأهالي "درع تقدير" لرئيس الحى، تقديرًا له ومجهوداته، مؤكداً أنه سيتم بذل مزيدًا من الجهد خلال الفترة المقبلة لتقديم جميع الخدمات على الوجه الأمثل.

الأهالى مع رئيس حى الدقى
الأهالى مع رئيس حى الدقى

 

لقاء رئيس حى الدقى
لقاء رئيس حى الدقى

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

تكريم رئيس حى الدقى
تكريم رئيس حى الدقى

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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